Частная фирма под Харьковом стала фигурантом дела о захвате госвласти

Служба безопасности Украины исследует обстоятельства, при которых частная компания «Харьковгаз» отключила газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.



«По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе», — говорится в сообщении СБУ.



По информации спецслужбы, должностные лица «Харьковгаза» под видом ремонтных работ оставили без газа целое село в начале октября.



Сразу после отключения от жителей села потребовали подписать дополнительное соглашение на услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год.



При этом руководство «Харьковгаза» заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, обвинив в этом руководство страны. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог.



Данные факты позволили СБУ квалифицировать происходящее как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, что предусмотрено статьей 109 Уголовного кодекса Украины. Если вина должностных лиц будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.



После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжение в селе восстановили 17 октября.



Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.



В «Харьковгазе» ответили на открытие производства Службой безопасности. В компании объясняют это тем, что им блокировали проведение ремонта газоразделительных сетей.



«... неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов "Харьковгаза" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа. <…> 17 октября неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения», — говорится в сообщении компании, передает «Украинская правда».