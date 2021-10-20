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Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, ранен украинский военный

20 октября 2021, 08:28

Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, ранен украинский военный

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские позиции боевики обстреляли в районе Авдеевки, Зайцево, Верхнеторецкого. В направлении Гранитного, Лопаскино, Катериновки, Водяного (что на Приазовье) НВФ открывали огонь по украинским военным из запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь на обстрелы боевиков, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Березового НВФ совершили обстрел из стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военный получил ранения. Его доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Группировка «ДНР» заявила об обстрелах ее позиций за прошлые сутки у поселков Спартак, Веселое, Пантелеймоновка, утром 20 октября — в районе Старомихайловки.

Группировка «ЛНР» сообщила, что вчера под обстрел попали ее позиции у Славяносербска и Знаменки.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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