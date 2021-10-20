На шахте «ЛНР» произошел пожар

На шахте «Молодогвардейская» в Краснодонском районе неподконтрольной Украине части Луганской области произошел пожар. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».



Сообщение о пожаре было получено 19 октября в 13:10.



Отмечается, что огонь вспыхнул в 21 восточном конвейерном ходке на сопряжении с 29 орловским конвейерным ходком. В 15:46 на поверхность шахты выведен 141 человек. Жертв и пострадавших нет.



Для ликвидации аварии на предприятие выехало 14 отделений «Центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР», 2 реанимационно-противошоковые группы, пожарный автомобиль, командный состав военизированного горноспасательного отряда № 2.



20 октября в 3:30 пожар на шахте ликвидирован.