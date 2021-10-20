Украина в ТКГ поприветствовала заявление МИД РФ по задержанному «ЛНРовцу»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила заявление МИД России как официальное признание участия российских граждан в вооруженном конфликте на Донбассе.



Накануне МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.



«МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: официально признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно», — говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.



Там пожелали российской дипломатии «сил и вдохновения во взятии следующего барьера — официального признания ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины».



В Киеве подчеркнули, что это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования.