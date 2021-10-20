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В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов

20 октября 2021, 09:59

В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов

В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку, сообщает пресс-служба горсовета.

Этот сервис, отмечают в мэрии, полезен для тех, кто сделал прививку, но не имеет технической возможности сгенерировать сертификат о вакцинации от COVID-19 в приложении «Дія».

«Чтобы быстрее получить документ о вакцинации, а также уменьшить нагрузку на медучреждения, департамент здравоохранения Мариупольского городского совета создал онлайн-заявку на получение свидетельства о вакцинации в печатном формате. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму. Впоследствии заявку обработает регистратор Центра [первичной медико-санитарной помощи], где житель подписал декларацию, и сообщит о времени и месте получения свидетельства», — пояснили в горсовете.

Заполнить онлайн-заявку на получение COVID-сертификата мариупольцы могут по ссылке.

В Мариуполе после введения ограничений «красной» зоны карантина возле центров массовой вакцинации собираются большие очереди из желающих сделать прививку от коронавируса.

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