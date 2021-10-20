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ЕС выделит дополнительно 3,5 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса

20 октября 2021, 10:35

ЕС выделит дополнительно 3,5 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для пострадавших от конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине.

Как отмечается, это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме. Помощь будет направлена наиболее уязвимым категориям населения, к которым прежде всего относятся пожилые люди и лица с инвалидностью.

Также сообщается, что специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Краматорск. Там он отметил поддержку украинцев со стороны ЕС.

«Европейский Союз поддерживает народ Украины, включая уязвимые слои населения в условиях конфликта и пандемии COVID-19. Гуманитарная помощь является ключевым элементом нашей поддержки», — сказал Гилмор.

Согласно сообщению представительства ЕС, помощь за счет дополнительных 3,5 миллиона евро поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения.

В 2021 году Еврокомиссия выделила 29 млн евро гуманитарной помощи для востока Украины. С начала конфликта Европейский Союз выделил 194 млн евро на помощь украинцам.

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