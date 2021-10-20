ЕС может исключить Украину из «зеленого списка» из-за роста коронавируса в стране — МИД

Евросоюз может исключить Украину из «зеленого списка» из-за ситуации с коронавирусом в стране, но это не отменяет безвиз и не касается политики. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду.



«По состоянию на сейчас Украина находится в "зеленом списке" ЕС. В то же время есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении нашей страны из этого списка. К сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный ежедневный рост случаев заболеваемости коронавирусом. Это прямое следствие низкого процента вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, которая подрывает доверие наших граждан к вакцинам. И как следствие мы имеем ужасную ситуацию с динамикой и перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка"», — сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что это не имеет отношения к политике, поскольку ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей эпидемической ситуации и количества новых случаев COVID-19 в стране.



Министр также отметил, что исключение ЕС Украины из «зеленого списка» не отменяет безвиз, а только вводит временные ограничения на необязательные туристические поездки.



«Решение по возвращению Украины в список будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка, в случае улучшения эпидемической ситуации», — добавил глава МИД.



Он также пояснил, что следует тщательно изучать условия пересечения границы каждой страны, поскольку тотального закрытия въезда не ожидается.



«Окончательное решение о поездках принимает каждая страна ЕС отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ», — отметил Дмитрий Кулеба.

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