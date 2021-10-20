В Кремле заявили о возможной встрече Байдена и Путина до конца года

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может состояться до конца текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Во время недавней встречи Ушакова (помощник президента РФ Юрий Ушаков — Ред.) с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена.



«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила 11-13 октября Москву, где провела встречи с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. По итогам она сказала, что переговоры прошли «очень продуктивно».