Apple снова указала Крым российским

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music Крым изображен как часть России, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в среду.



Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Это не первый случай, когда Apple отмечает Крым российским. В 2019 году в мобильном приложении «Карты» оккупированный полуостров также обозначили как часть России.