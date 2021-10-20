Рада приняла проект госбюджета на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2022 год. Законопроект № 6000 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг.



При том парламент в бюджетных заключениях рекомендовал правительству в редакции законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 миллиарда гривен за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта. Также Рада рекомендовала предусмотреть субвенцию из государственного бюджета местным на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями во время учебного процесса в школах — 1 миллиард гривен, а также — финансирование программы «Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы» в размере 1 миллиарда гривен.



Еще 1,5 миллиарда гривен народные депутаты предлагают предусмотреть в качестве субвенций местным громадам на покупку оборудования для пищеблоков в школах — 1,5 миллиарда гривен.



В первоначальной редакции проекта Госбюджета доходы определены на уровне 1,277 триллиона гривен, что на 161 миллиарда гривен выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 триллиона гривен (на 103 миллиарда гривен больше планового показателя госбюджета-2021).



Дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.



Проект госбюджета-2022 построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривны к доллару на конец года — 28,6-28,7 гривен за 1 доллар.