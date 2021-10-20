Правительство Германии призвало Россию повлиять на боевиков, чтобы разблокировать СММ ОБСЕ

Правительство Германии призывает Россию использовать свое влияние на группировки «Л-ДНР» для снятия блокады со Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.



«Имела место блокада работы этой миссии, ее работе препятствовали в Горловке, в Донецке, и блокада в Донецке со стороны пророссийских демонстрантов в Донецке, по нашим данным, продолжается. Это развитие событий вызывает у правительства ФРГ тревогу», — сказал Зайберт.



«В этой связи мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы как можно скорее снять эту блокаду и наблюдатели ОБСЕ смогли продолжить свою работу», — добавил представитель правительства ФРГ.



Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ ранее заявила, что СММ ОБСЕ в Украине в последние дни «столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения». При этом специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер назвала такую ситуацию тревожной. По ее словам, СММ была санкционирована консенсусными решениями всех 57 государств – участников ОБСЕ и ее свобода передвижения должна безоговорочно соблюдаться.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.



Украинская делегация в ТКГ назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



Акция протеста, организованная группировками «ЛНР» и «ДНР», под офисом ОБСЕ во временно неподконтрольной Горловке закончилась.