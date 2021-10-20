СНБО составил глоссарий с правильными названиями оккупации и агрессии РФ

Совет национальной безопасности и обороны разработал глоссарий названий и терминов, которые рекомендуется использовать в отношении оккупации Крыма и отдельных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.



Глоссарий разработан в качестве рекомендаций для органов государственной власти и местного самоуправления, дипломатических представительств Украины, СМИ и общественных организаций.



«С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии», — говорится в преамбуле к документу.



Глоссарий состоит из фейковых или клишированных высказываний и их правильных соответствий. Так, отмечается, что правильным будет говорить «в Украине» и «на Донбассе», а не «на Украине» и «в Донбассе», не «аннексированные территории», а «оккупированные», что в Украине произошла «Революция Достоинства» (или Евромайдан), а не «государственный переворот» и др.



Вот что глоссарий содержит относительно боевых действий на Донбассе.

С полным списком перечней и терминов, рекомендованных к употреблению, можно ознакомиться здесь.