Из-за роста коронавируса в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

В России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, передает «РИА Новости».



Как сообщается, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочих днях из-за пандемии. Зарплату при этом обещают сохранить.



«Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно», — заявил Путин.



Он добавил, что главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь объявленной даты, а при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

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