За день на Донбассе было 8 обстрелов

С начала текущих суток, 20 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режима прекращения огня. Один украинский военнослужащий ранен, о чем сообщалось ранее. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.



К 17 часам вечера было восемь обстрелов, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Также через линию соприкосновения был запущен беспилотный летательный аппарат.



Боевики вели огонь из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, ручных противотанковых гранатометов, говорится в сводке. Под обстрелы попали населенные пункты: Березовое, Красногоровка, Новолуганское, Золотое-4, Троицкое и Причепиловка.