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Бородай заявил, что от Ахметова ему предложили замок, а у бизнесмена это отрицают

20 октября 2021, 19:16

Бородай заявил, что от Ахметова ему предложили замок, а у бизнесмена это отрицают

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай, в прошлом – политтехнолог, заявил, что представители бизнесмена Рината Ахметова предлагали ему взятку за то, чтобы он не занимался проектом под названием «ДНР» на Донбассе и не вмешивался в действия незаконных вооруженных формирований.

«Очень звали меня в Нормандию (Франция, – ред.) и обещали какой-то замок», – заявил Бородай в эфире российского телеканала «Звезда».

Он отметил, что лично Ринат Ахметов таких предложений ему не делал, а взятку ему предлагали «через посредников, которые выходили через Ходаковского». Напомним, Александр Ходаковский – командир незаконного формирования «Восток».

Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова в комментарии «Новостям Донбасса» опровергла информацию, озвученную Бородаем.

Также бывший «премьер ДНР» заявил, что среди руководителей группировки в 2014 году были «ребята, которым носили чемоданы с деньгами», а ему носить подобные взятки – «вульгарно».

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Россиянин Александр Бородай в 2014 году был «премьер-министром» группировки «ДНР». В Украине Бородай объявлен в уголовный розыск по обвинению в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность и захвате государственной власти.

Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

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