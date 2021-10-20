Бородай заявил, что от Ахметова ему предложили замок, а у бизнесмена это отрицают

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай, в прошлом – политтехнолог, заявил, что представители бизнесмена Рината Ахметова предлагали ему взятку за то, чтобы он не занимался проектом под названием «ДНР» на Донбассе и не вмешивался в действия незаконных вооруженных формирований.



«Очень звали меня в Нормандию (Франция, – ред.) и обещали какой-то замок», – заявил Бородай в эфире российского телеканала «Звезда».



Он отметил, что лично Ринат Ахметов таких предложений ему не делал, а взятку ему предлагали «через посредников, которые выходили через Ходаковского». Напомним, Александр Ходаковский – командир незаконного формирования «Восток».



Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова в комментарии «Новостям Донбасса» опровергла информацию, озвученную Бородаем.



Также бывший «премьер ДНР» заявил, что среди руководителей группировки в 2014 году были «ребята, которым носили чемоданы с деньгами», а ему носить подобные взятки – «вульгарно».

Россиянин Александр Бородай в 2014 году был «премьер-министром» группировки «ДНР». В Украине Бородай объявлен в уголовный розыск по обвинению в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность и захвате государственной власти.



Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.