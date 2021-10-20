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ПА ОБСЕ отреагировала на блокирование работы своей миссии боевиками на Донбассе

20 октября 2021, 20:16

ПА ОБСЕ отреагировала на блокирование работы своей миссии боевиками на Донбассе

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер заявляет, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине в последние дни представляют собой тревожную тенденцию, которой необходимо положить конец. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения», — сказала Де Риддер.

Подчеркивается, что с учетом закрытия в конце сентября наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе СММ остается единственным механизмом по обеспечению транспарентности в ходе конфликта на Донбассе. Де Риддер подчеркнула, что ограничение деятельности СММ «еще более подрывает транспарентность и доверие».

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских людей начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности в Донецке из-за опасений безопасности.

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