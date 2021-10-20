Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский призвал к готовности к любому развитию событий: Ситуация на Донбассе осложняется

20 октября 2021, 21:10

Зеленский призвал к готовности к любому развитию событий: Ситуация на Донбассе осложняется

Вопреки вступившей в силу в июле 2020 года договоренности о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается осложнение ситуации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области, передает Офис президента.

«Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы — надежно защищены», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в 2014 году украинская армия и Госпогранслужба были не защищены, и враг практически безнаказанно наносил мощные удары по украинским позициям под Зеленопольем и Довжанским. Атака была остановлена ценой жизней украинских защитников, в том числе 70 пограничников.

Зеленский также отметил, что вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда, ведь агрессор не отступает: «Не реформируя наше войско, мы не сможем противостоять коварному врагу».

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
ГПСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:16
ПА ОБСЕ отреагировала на блокирование работы своей миссии боевиками на Донбассе
20:00
«ЛНР» снова призывает мужчин «служить»
17:10
«ЛНР» утверждает, что кроме Косяка был задержан еще один боевик, но его отпустили
15:57
Депутат Госдумы РФ заявил, что на Донбассе воюют «русские войска»
11:51
СММ ОБСЕ не может протестировать персонал на COVID-19: Что происходит в заблокированной штаб-квартире в Донецке
11:45
«ДНР» за сутки выявила 764 заболевших ковидом и 83 умерших за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 253 заболевших ковидом за сутки и 40 умерших
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 октября
20:37
Россия передала генсеку ООН просьбу 12-летней «писательницы ЛНР» закрыть сайт «Миротворец»
18:22
Польша отреагировала на блокирование офиса ОБСЕ в Горловке: Это усложнит работу СММ
14:43
«ЛНР»: В больницах осталось всего 2 тысячи доз вакцин против коронавируса
13:59
«ЛНР» также получила команду блокировать базы СММ ОБСЕ — правозащитники
12:45
1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека
10:42
В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час
09:19
«ЛНР» зафиксировала еще 44 смерти от коронавируса
все новости
21:10
Зеленский призвал к готовности к любому развитию событий: Ситуация на Донбассе осложняется
20:16
ПА ОБСЕ отреагировала на блокирование работы своей миссии боевиками на Донбассе
20:00
«ЛНР» снова призывает мужчин «служить»
19:16
Бородай заявил, что от Ахметова ему предложили замок, а у бизнесмена это отрицают
18:39
Расследование по «Харьковским соглашениям»: Азарова заочно арестовали за госизмену
17:50
За день на Донбассе было 8 обстрелов
17:10
«ЛНР» утверждает, что кроме Косяка был задержан еще один боевик, но его отпустили
16:45
Из-за роста коронавируса в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
16:42
СНБО составил глоссарий с правильными названиями оккупации и агрессии РФ
16:25
Правительство Германии призвало Россию повлиять на боевиков, чтобы разблокировать СММ ОБСЕ
15:57
Депутат Госдумы РФ заявил, что на Донбассе воюют «русские войска»
15:50
В Мариуполе тариф на тепло для населения решили не повышать три года
15:23
Кулеба: ОБСЕ вряд ли накажет Россию за блокирование СММ в Донецке
15:12
В сопредельной с ОРДЛО Ростовской области РФ ввели новые карантинные ограничения
14:39
Поддержал незаконный референдум: На Донетчине будут судить экс-депутата поселкового совета
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» утверждает, что кроме Косяка был задержан еще один боевик, но его отпустили
20 октября, 17:10
«Шахтер» разгромно проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
19 октября, 23:51
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
16 октября, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция