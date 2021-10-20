Зеленский призвал к готовности к любому развитию событий: Ситуация на Донбассе осложняется

Вопреки вступившей в силу в июле 2020 года договоренности о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается осложнение ситуации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области, передает Офис президента.



«Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы — надежно защищены», — сказал глава государства.



Президент напомнил, что в 2014 году украинская армия и Госпогранслужба были не защищены, и враг практически безнаказанно наносил мощные удары по украинским позициям под Зеленопольем и Довжанским. Атака была остановлена ценой жизней украинских защитников, в том числе 70 пограничников.



Зеленский также отметил, что вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда, ведь агрессор не отступает: «Не реформируя наше войско, мы не сможем противостоять коварному врагу».