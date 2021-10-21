Утром окраина Донецка попала под обстрел. Произошел пожар на складе боекомплекта «ДНР»

Сегодня утром поселки «Административный» и поселок «Горняк» в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

В частности, в одном из частных домов разрушена крыша. Последствия ликвидируют спасатели.

Также сообщается, что взрывом повреждена газовая труба. Ликвидировать утечку едет газовая служба.



Кроме того, очевидцы сообщают о сильном возгорании и задымлении в районе неработающей шахты «Куйбышевская».





Также есть сообщения о попадании в склад боекомплекта вооруженных формирований «ДНР» на бывшем предприятии «Реал-Авто» (находится недалеко от шахты «Куйбышевская»). Там произошел пожар, слышны разрывы.



Силовики «ДНР» перекрыли движение в районе ЧП. Как сообщил Кулемзин, временно ограничено движение автобусов по маршрутам № 30 и 63 (до шахты Куйбышева). Автобусный маршрут № 8 временно следует по улице Одинцова (Дурная Балка) вместо улицы Нижнеангарской.



О ЧП на складе боекомплекта, который находится рядом с жилыми домами, представители «ДНР» умалчивают. Было ли вызвано задымление на складе обстрелом или чем-то иным, неизвестно.



Обновлено. Девушка и ребенок были кантужены в результате боевых действий в Куйбышевском районе Донецка сегодня утром.