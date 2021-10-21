Reuters: ЕС вряд ли одобрит «Спутник V» до конца года

Европейское медицинское агентство (ЕМА) вряд ли одобрит применение на территории Евросоюза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до первого квартала 2022 года, так как считает данные по препарату недостаточными. Об сообщает Reuters со ссылкой на источники.



«Невозможно, чтобы ЕМА до конца года приняло это решение», — сказал собеседник Reuters. Однако, по его словам, если недостающие данные будут получены до конца ноября, «регуляторы вполне могут принять решение в первом квартале следующего года».



Источник отметил, что причиной задержки может стать то, что разработчики вакцины несколько раз меняли место ее производства. Однако, как отметил другой источник, инспекторы ЕМА посетили как минимум два объекта в Ярославской области, принадлежащих компании «Р-Фарм», которая планирует выпускать вакцину для ЕС. Критических замечаний у инспекторов не было.



По данным еще одного источника Reuters, процесс проверки вакцины идет медленно, так как у ее разработчика — центра имени Гамалеи — нет опыта работы с международным регулятором в области лекарственных средств.



Ранее ожидалось, что EMA, начавшее проверку российской вакцины в марте, примет решение в мае или июне, одобрять ли использование «Спутника V» на территории ЕС.



Вакцина широко применяется в России и разрешена к применению более чем в 70 странах мира. По словам источника Reuters, нет никаких оснований сомневаться в ее эффективности или безопасности.



Кроме того, Россия поставляет вакцину «Спутник V» и ее разновидность «Спутник Light» поддерживаемым ею группировкам «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Украина не признает вакцину «Спутник V», объясняя это тем, что российский препарат до сих пор не одобрила Всемирная организация здравоохранения.