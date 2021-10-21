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Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет для кораблей и самолетов — The Times

21 октября 2021, 11:04

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет для кораблей и самолетов — The Times

Украина и Великобритания готовят сделку по покупке ракет для украинских кораблей и самолетов. Первые подобные переговоры ведутся на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата новых территорий Украины. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источников издания, планируется, что Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit.

В частности, Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля», разработанные компанией MBDA UK. Она является крупнейшим производителем ракет в Европе. Ракеты, о которых идет речь, могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Издание пишет, что обсуждается также поставка ракет класса «воздух-земля» Brimstone для украинских самолетов, которые будут стоить около 100 тысяч фунтов стерлингов за каждую. Данные ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации «Исламское государство».

По данным The Times, Украина не исключает возможность усиления агрессии РФ для захвата новых территорий после запуска российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

Издание ссылается на неназванного украинского дипломата, который рассказал, что есть опасения, что РФ планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации боевых действий на Донбассе и будет иметь непредсказуемые последствия для безопасности всей Европы.

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