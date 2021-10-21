В Мариуполе построят крематорий, определили место и подрядчика работ

В Мариуполе городская власть решила построить крематорий. На заседании исполкома 20 октября утвердили заказчика выполнения строительных работ, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Как уточняется, крематорий планируют построить в районе Старокрымского кладбища. Подрядчиком работ определено коммунальное предприятие «Ритуальная служба».



«Главная цель построения крематория — решение проблемы использования больших земельных участков. Наши кладбища расширяются, особенно в период пандемии коронавируса. Это решение позволит сохранить земельные ресурсы, а также выведет на новый уровень предоставление ритуальных услуг», — отметил директор департамента по управлению предприятиями по благоустройству горсовета Игорь Бабек.



По его словам, с появлением коммунального крематория у горожан появится возможность выбирать ритуальные услуги — традиционный способ захоронения или кремация.



Бабек также добавил, что в дальнейшем планируется оборудовать колумбарии на всех кладбищах, там будут обустроены ниши для праха. Крематорий обещают построить с соблюдением всех технических норм и европейских стандартов.

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