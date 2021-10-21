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«ДНР» сообщила о 921 заболевшем и 46 умерших от коронавируса за сутки

21 октября 2021, 11:49

«ДНР» сообщила о 921 заболевшем и 46 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 20 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 921 случай заболевания коронавирусом. Кроме того, 248 человек выздоровели, а 46 — умерли.

Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтвердили 78 434 заболевших COVID-19. Из них 59 360 пациентов выздоровели, а 6 090 человек умерли.

Продолжают болеть 12 984 пациента.

Кроме того, за сутки выявлено 368 случаев пневмоний, госпитализировано 195 пациентов. Всего на лечении находится 3 891 пациент с пневмониями, из них 1 810 на кислородной поддержке (+132 за сутки).

У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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