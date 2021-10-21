Почти все можно учесть: Резников — о выводах Венецианской комиссии по закону о переходном периоде

Почти все рекомендации Венецианской комиссии относительно законопроекта о переходном периоде на оккупированных территориях Донбасса и Крыма можно учесть при подготовке в профильном комитете Верховной Рады. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».



Он отметил, что доволен выводами Венецианской комиссии. В частности, теми позициями, что комиссия в своем решении упоминает Минские соглашения не как источник права, а как условия, в которых Украина вынуждена действовать.



«Комиссия отмечает, что проведение местных выборов является последним их элементом — то есть после восстановления правительством Украины полного контроля над государственной границей», — пояснил Резников.



Он подчеркнул, что комиссия подтверждает, что именно Россия осуществляет эффективный контроль над временно оккупированными территориями Украины.



«Рекомендации Венецианской комиссии в большей степени касаются дальнейшей доработки текста и установления лучших гарантий по обеспечению прав человека. Почти все из них можно учесть при разработке правительственного законопроекта в профильном комитете Верховной Рады», — добавил вице-премьер.

4 августа 2021 года Кабмин Украины на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.