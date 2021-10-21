Миссию ОБСЕ в Донецке частично разблокировали

В оккупированном Донецке несколько машин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выехали с территории заблокированной штаб-квартиры в гостинице Park Inn. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



Как отмечается, из находящейся уже несколько дней в блокаде базы ОБСЕ выехали три автомобиля Миссии. При этом митингующие им не препятствовали.



Возможно, частичная разблокировка Миссии связана с боевыми действиями в Куйбышевском районе Донецка сегодня утром.



«Новости Донбасса» обратились за комментарием по этому поводу в пресс-службу СММ ОБСЕ.

Утром 21 октября поселки «Административный» и поселок «Горняк» в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел. Так называемое представительство группировки «ДНР» в СЦКК сообщило, что в результате обстрела пострадали ребенок 2010 года рождения (контузия, ушиб грудной клетки) и девушка 2003 года рождения (контузия), повреждены четыре дома, газопровод и три автомобиля.



Ранее СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.