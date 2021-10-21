На Луганщине подтвердили 819 новых случаев ковида, умерли 20 человек

В Луганской области за прошлые сутки подтверждено 819 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни скончались 20 человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего зараженных выявили в Северодонецке — 178, Лисичанске — 128, Попасной — 116, Старобельске — 71, Рубежном — 50, также заболели жители Кременной — 48, Станицы Луганской — 40, Новопскова — 36, Новоайдара — 34, Сватово — 31, Марковки — 24, Беловодска и Мелового — по 21, Троицкого — 18, Белокуракино — три.



За сутки умерли 20 пациентов с ковидом возрастом от 56 до 90 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 43 440 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 31 570 человек, умерли — 1 389.



При этом уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения продолжает расти и уже равен 1038 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 83,7 (при пороговом уровне — 60).

За среду, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 701 600 человек. Из них выздоровели 2 352 835 пациентов, а умерли 62 389 человека.