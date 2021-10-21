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Межрегиональные поездки по COVID-сертификату: в полиции пояснили, кого оштрафуют

21 октября 2021, 15:40

Межрегиональные поездки по COVID-сертификату: в полиции пояснили, кого оштрафуют

С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок пассажиров в «желтой» и «красной» зонах.

Изменения касаются межобластных поездок на автобусах, поездах и самолетах. На городской общественный транспорт и перевозки в пределах области изменения не распространяются.

Для поездок между регионами водители и пассажиры должны иметь один из документов:

  • «Зеленый» или «желтый» сертификат в приложении «Дія» о полной вакцинации или получении хотя бы одной дозы. «Желтым» сертификатом можно пользоваться только в регионах «желтой» зоны;
  • документ о получении первой дозы вакцины — форма 063-О, которой можно пользоваться в «желтой» зоне;
  • международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача;
  • иностранный сертификат о полной вакцинации препаратами, использование которых одобрила ВОЗ;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген — действует 72 часа.

На детей в возрасте до 18 лет эти правила не распространяются, однако все люди старше 12 лет обязаны носить защитные маски.

Как пояснил замначальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Донетчины Павел Тарасов, в поездах межрегионального следования COVID-сертификаты или другие документы проверяют проводники. «Если нет COVID-сертификата, этот гражданин будет оповещен, что он, согласно постановлению Кабинета министров, не имеет права переезжать из области в область», — сказал он на брифинге в Краматорске.

Тарасов добавил, что если пассажир будет отказываться покинуть транспорт, то проверяющий может вызвать полицию.

Также он уточнил, что за перевозку пассажиров без COVID-сертификатов или других вышеуказанных документов ответственность ляжет на перевозчика. «Будет выписан протокол, который рассмотрит суд и примет решение: накладывать штраф или нет», — резюмировал Тарасов.

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