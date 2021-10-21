Межрегиональные поездки по COVID-сертификату: в полиции пояснили, кого оштрафуют

С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок пассажиров в «желтой» и «красной» зонах.
Изменения касаются межобластных поездок на автобусах, поездах и самолетах. На городской общественный транспорт и перевозки в пределах области изменения не распространяются.
Для поездок между регионами водители и пассажиры должны иметь один из документов:
На детей в возрасте до 18 лет эти правила не распространяются, однако все люди старше 12 лет обязаны носить защитные маски.
Как пояснил замначальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Донетчины Павел Тарасов, в поездах межрегионального следования COVID-сертификаты или другие документы проверяют проводники. «Если нет COVID-сертификата, этот гражданин будет оповещен, что он, согласно постановлению Кабинета министров, не имеет права переезжать из области в область», — сказал он на брифинге в Краматорске.
Тарасов добавил, что если пассажир будет отказываться покинуть транспорт, то проверяющий может вызвать полицию.
Также он уточнил, что за перевозку пассажиров без COVID-сертификатов или других вышеуказанных документов ответственность ляжет на перевозчика. «Будет выписан протокол, который рассмотрит суд и примет решение: накладывать штраф или нет», — резюмировал Тарасов.