Донетчина завтра ожидает поставку свыше 82 тысяч доз вакцин от коронавируса

В ближайшее время в Донецкую область поступят новые партии вакцин от коронавируса Coronavac (производство Sinovac-Biotech) и Comirnaty (производство Pfizer-BioNTech). Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в четверг.



«Ожидаем завтра на областной склад 65 000 доз Coronavac и 17 500 доз Comirnaty. На следующей неделе также ожидаем и Coronavac, и Comirnaty», — сказал Педенко.



По его словам, сейчас в Донецкой области работают 14 центров массовой вакцинации против COVID-19 и 195 прививочных пунктов, а также мобильные бригады.



На сегодня в области прививают препаратами AstraZeneca, Coronavac и Comirnaty.

С 18 октября Донецкая область перешла в «красную» карантинную зону. С начала недели нагрузка на центры массовой вакцинации увеличилась из-за наплыва желающих сделать прививку.