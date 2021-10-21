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Какие шины купить для зимы — фрикционные или шипованные (РR)

21 октября 2021, 17:55

Какие шины купить для зимы — фрикционные или шипованные (РR)

Главная задача шин – обеспечение безопасной езды. Зимней резине это необходимо делать в условиях низких температур и сложного дорожного покрытия. Из-за этого производители при изготовлении используются особые технологии, позволяющие выпускать два типа покрышек – шипованные и фрикционные. Но не всегда автолюбители знают обо всех их отличиях и преимуществах.

Особенности и плюсы шипованной резины

Покрышки имеют обычные типы протекторов. Особенность состоит в наличии металлических шипов. За счет них обеспечивается более качественное сцепление колес со снегом и льдом. В результате снижается риск заносов, улучшается качество торможения.

Но это не означает, что лучший выбор – это купить зимние шины с шипами. Они актуальны лишь для регионов с заснеженными зимами. Если на дорогах чаще каша или слякоть, то такая резина малоэффективна. Напротив, на подобном покрытии шиповка более шумная. При езде на сухом асфальте тормозной путь и вовсе увеличивается.

При выборе такой резины важно обращать внимание на количество шипов. Лучше, если их будет около 190-200 штук. Но в этом случае потребуется искать покрышки в средней или высокой ценовой категории. У бюджетных моделей обычно около 90-100 шипов.

зимние шины

Особенности и плюс фрикционной резины

Такой тип шин подходит для регионов с более умеренным климатом. Резина обеспечивает хорошее сцепление с дорогой за счет более глубокого протектора. Некоторые модели также имеют на поверхности ламели. За счет этого обеспечивается более качественный водоотвод и повышается уровень безопасности во время вождения на обледенелых и заснеженных покрытиях.

Фрикционные покрышки поставляются на рынок в двух вариациях:

  • Европейские шины. Наиболее популярны на территории постсоветского пространства. Протектор имеет диагональную направленность, поэтому обеспечивает вывод воды прямо из пятна контакта.
  • Скандинавские шины. Используются в регионах с частыми снегопадами. Особенность состоит в более мягкой резине, что обеспечивает более комфортную езду по нерасчищенным дорогам и снижает риск возникновения заносов. Некоторые модели имеют «снежные когти», представленные угловыми выемками в протекторе. Благодаря этому шины лучше цепляются за дорожное покрытие.

Других особенностей фрикционная резина не имеет. При этом ее покупка обходится дешевле, чем шипованных комплектов. Из-за этого большинство автолюбителей останавливают свой выбор именно на ней.

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