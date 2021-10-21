На крупнейших вокзалах страны открыты пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

«Укрзализныця» развернула на крупнейших железнодорожных вокзалах страны пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



«Не вакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата», — сказано в сообщении.



Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, ку которых есть билет на поезд, смогут сделать тест за 350 грн.



Пункты бесплатной вакцинации открылись на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Львов, Одесса и Днепр.



В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.



С 21 октября проезд в поездах дальнего следования возможен только при наличии у пассажиров сертификата о вакцинации или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID −19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.