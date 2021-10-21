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Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции на сердце

21 октября 2021, 20:32

Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции на сердце

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук успешно проходит реабилитацию в Германию после перенесенной на сердце операции. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

Арестович отметил, что родственники Кравчука просили не комментировать информацию о состоянии его здоровья.

«Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная», — сказал Арестович.

При этом, сообщил Арестович, пока неизвестно, появится ли Кравчук на публике до конца года.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.

21 июля Кравчука на заседании ТКГ заменил Алексей Резников.

В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.

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