По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зафиксировали за сутки 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 68пациентов умерли. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории COVID-19 диагностировали у 117 336 человек: 99 158 пациентов выздоровели, а 2 981 — умер.



В отдельных районах Донетчины выявили 921 случай коронавируса, 46 человек умерли. Всего группировка «ДНР» признает 78 434 заболевших: 59 360 пациентов выздоровели, а 6 090- умерли.



На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 819 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни скончались 20 человек. С начала пандемии — 43 440 случая ковида, из которых выздоровели — 31 570 человек, умерли — 1 389.



В отдельных районах Луганской области выявили 253 новых случая заражения, 42 человека умерли. Всего группировка ЛНР" подтверждает 16 959 заболевших: 12 430 человек выздоровели, а 2 002 — умерли.



Политика



Украина готова предоставить допуск международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, к задержанному члену группировки «ЛНР» Андрею Косяку, сообщили в МИД. К Косяку также допустят российских дипломатов ввиду наличия у него российского гражданства.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук успешно проходит реабилитацию в Германию после перенесенной на сердце операции. При этом пока неизвестно, появится ли Кравчук на публике до конца года.



Боевые действия



Девушка 2003 года рождения и ребенок 2010 года рождения пострадали в результате обстрела в Куйбышевском районе оккупированного Донецка утром 21 октября. У обоих пострадавших диагностирована контузия головного мозга.



Права человека



Запрет на право проголосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской Конвенции по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу «Селигененко и другие против Украины»



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