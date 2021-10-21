Главный санврач Кузин: Бустерной прививки от COVID-19 не будет, только ревакцинация

Министерство здравоохранения не рассматривает применение бустерной прививки от коронавируса для всего населения, поэтому в 2022 году планируется начать полную ревакцинацию. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью телеканалу «Рада».



«Мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть, человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году», — сказал он.



Он отметил, что разрабатываются рекомендации по бустерной вакцине только для людей с хроническими заболеваниями.