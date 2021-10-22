ООС: Вчера под обстрел попали три населенных пункта на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе вчера, 21 октября, четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Один раз боевики стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе Луганского дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Пивденного был обстрел из стрелкового оружия. В направлении Крымского позиции украинских военных попали под огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Золотого-4 в Луганской области.



Как сообщается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



В незаконных вооруженных формированиях заявили, что их позиции были обстреляны под Сокольниками, Григоровкой и Лозовым вчера, а сегодня – под Старомихайловкой.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 66 524 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.