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ООС: Вчера под обстрел попали три населенных пункта на Донбассе

22 октября 2021, 08:45

ООС: Вчера под обстрел попали три населенных пункта на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе вчера, 21 октября, четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Один раз боевики стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе Луганского дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Пивденного был обстрел из стрелкового оружия. В направлении Крымского позиции украинских военных попали под огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Золотого-4 в Луганской области.

Как сообщается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В незаконных вооруженных формированиях заявили, что их позиции были обстреляны под Сокольниками, Григоровкой и Лозовым вчера, а сегодня – под Старомихайловкой.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 66 524 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

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