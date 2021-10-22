ОБСЕ: Украинские военные задержали водителя фургона с табличками «ЛНР»

Украинские военнослужащие задержали водителя фургона с «номерами» группировки «ЛНР» вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Так, в Ясиноватой наблюдатели видели синий фургон, который следовал в юго-западном направление по дороге M04. Позднее снова в Ясиноватой член незаконных вооруженных формирований «ДНР» сообщил СММ, что водителя фургона задержали Вооруженные силы Украины.



Позже в Авдеевке и в Каменке представители Вооруженных сил Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) проинформировали Миссию ОБСЕ, что водитель фургона был арестован.



Представитель украинской стороны СЦКК в разговоре с «Новостями Донбасса» не смог подтвердить данный инцидент. По словам собеседника, ему ничего неизвестно об этом.