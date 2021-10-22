В Славянске открыли отремонтированный мост, который соединяет город с Краматорском

Отремонтированный мост в Славянске

Сегодня утром в Славянске открыли движение по мосту через реку Казенный Торец после трех с половиной месяцев ремонта.



Мост соединяет Славянск с пригородом и Краматорском.



В начале марта в покрытии моста образовались сквозные провалы, из-за чего движение через него было перекрыто. Все это время жители били вынуждены ездить в объезд, что занимало больше времени.



Власти Славянска не смогли оперативно организовать ремонт моста из-за политического кризиса в горсовете. В итоге деньги на ремонт переправы выделили из бюджета Донецкой области. Согласно изначальному проекту, стоимость работ составляла более 30 миллионов гривен. Ремонт стартовал в конце июня.



По данным главы облгосадминистрации Павла Кириленко, общая стоимость ремонта составила почти 47 миллионов ​​гривен.