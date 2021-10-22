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В Украине вузы и другие учреждения образования перейдут на дистанционное обучение

22 октября 2021, 13:28

В Украине вузы и другие учреждения образования перейдут на дистанционное обучение

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вузам и другим учреждениям образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления», — написал Шкарлет.

Он отметил, что решение по обучению в школах со следующей недели будет приниматься в каждом отдельном регионе с учетом эпидемической ситуации.

Он также призвал всех педагогов, соискателей образования и их родителей вакцинироваться, чтобы защитить себя от рисков заболевания COVID-19.

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