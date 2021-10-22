В Донецкой ОГА обсудили проект строительства содового завода

В Донецкой области планируется создать новое производство кальцинированной соды в рамках проекта индустриального химического парка «Славянский».



В облгосадминистрации состоялась встреча с представителями компании YILDIRIM GROUP и Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии «НИОХИМ», которые могут принять участие в этом проекте.



Заместитель председателя Донецкой ОГА Денис Клюшников отметил, что реализация инвестиционных проектов в химической промышленности является перспективным направлением как в Украине, так и в Донецкой области.



«Проект создания индустриального химического парка "Славянский" на базе предприятия по производству кальцинированной соды включен в План мероприятий по реализации в 2021-2023 годах Стратегии развития Донецкой области на период до 2027 года. Новые производства критически важны для Донетчины не только в плане получения дополнительных доходов в бюджеты всех уровней, а прежде всего с точки зрения обеспечения жителей области рабочими местами», — сказал Клюшников.



Генеральный директор Soda Ash & Derivatives Group господин Исмаил Джейлан рассказал об опыте работы компании в Турции и странах Европейского Союза, а также об особенностях производства соды.



«Следует подчеркнуть, что одним из основных принципов нашей компании является экологичность, чистое производство. Мы должны понимать, что правительство Украины готово оказать помощь не только в создании систем логистики для транспортировки сырья и готовой продукции, а и в сортировке, переработке, очистке и захоронения отходов производства на всех его этапах. Мы понимаем нагрузку промышленности на экологию области, поэтому при производстве соды такая нагрузка должна быть минимальной», — подчеркнул он.



Как сообщили в ОГА, во время встречи обсуждались требования для размещения подобных предприятий химической промышленности, требования к транспортным сетям и источникам энергоносителей и т.д.

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