В ОРЛО умирает каждый десятый пациент с ковидом

В отдельных районах Луганской области с 1 по 19 октября умерли от осложнений коронавируса 567 человек – это почти треть всех смертей от ковида с начала пандемии. И это почти столько же, сколько было умерших за 17 месяцев перед этим – с прошлогоднего начала пандемии до начала августа 2021 года. Такие данные опубликовала «Реальная газета».



В отдельных районах Донецкой области смертей от коронавируса за это же время было 1001 (это 1/6 от всех смертей с начала пандемии).



Таким образом в ОРДО процент смертности среди пациентов с ковидом составляет 7,5. А в ОРЛО этот процент выше – 11. Это означает, что на неподконтрольной Луганщине умирает каждый десятый из тех, кому поставлен диагноз ковид. Для сравнения – на подконтрольной правительству территории Украины летальный исход наступает только примерно в 2,3% случаев, пишет издание.

За все время пандемии в ОРДО диагноз COVID-19 подтвердили у 79 481 человека. Из них 59 988 пациентов выздоровели, а 6 182 человека умерли. Продолжают болеть 13 311 пациента.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 17 114 заболевших COVID-19. Из них 12 615 человек выздоровели, а 2 043 умерли.



Украинское правительство не имеет официальной информации о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.