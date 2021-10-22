На Луганщине ковидом заболели еще 603 человека, 14 умерли

В Луганской области за прошлые сутки подтвердили 603 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 14 больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Лисичанска — 110, Северодонецка — 104, Попасной — 68, Рубежного — 57, Сватово и Старобельска — по 46, Кременной — 42, Новопскова — 28, Мелового — 21, Марковки — 20, Новоайдара — 17, Беловодска — 16, Станицы Луганской — 14, Белокуракино и Троицкого — по семь.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек возрастом от 51 до 88 лет.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 44 043 жителей области. Из них выздоровели — 32 089 человек, умерли — 1 403.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 1 030 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 85,4 (при пороговом уровне — 60).

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