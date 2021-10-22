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СНБО: Олигархи могут быть причастны к саботажу создания энергобаланса страны

22 октября 2021, 19:27

СНБО: Олигархи могут быть причастны к саботажу создания энергобаланса страны

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать механизм бесперебойного газоснабжения населения и бюджетной сферы на период отопительного сезона. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Он рассказал, что на заседании СНБО первым вопросом заслушали премьер-министра Украины, членов правительства, руководство «Нафтогаза» и оператора украинской ГТС о подготовке к отопительному сезону и о работе всей энергетической системы в этот период.

Данилов напомнил, что есть уже три указа президента Украины касательно энергетической сферы, они все находятся на контроле аппарата СНБО.

«Вопрос тянется с декабря 2019 года, и сегодня была жаркая дискуссия по этому поводу, потому что до этого времени, к большому сожалению, есть определенный саботаж выполнения решений именно в плане создания полного энергетического баланса Украины. Сегодня мы понимаем, что определенный круг лиц, которых мы называем олигархами, имеет влияние в этой сфере, и мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до этого времени такой фундаментальный документ не был создан в нашей стране», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, было принято решение, начиная с 23 октября, создать большую рабочую группу по вопросам энергетической отрасли, чтобы «в сентябре-октябре 2022 года мы не делали такие заседания, а все работало в автоматическом режиме».

Данилов добавил, что Кабинету министров поручено в трехдневный срок разработать механизм бесперебойного обеспечения, без права отключения, поставок газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям до завершения отопительного сезона.

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