«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате обстрела

В результате обстрела на западной окраине оккупированного Донецка вечером 22 октября был ранен местный житель. Об этом сообщило так называемое «представительство ДНР» в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).



«Осколочное ранение левой лопаточной области получил мужчина 1984 года рождения, проживающий по адресу: улица Чехова, 19», — говорится в сообщении.



Как уточняется, раненому оказана необходимая медицинская помощь в ЦГБ №14 Донецка.

Вечером в пятницу, 22 октября, под обстрел попал поселок Трудовские в Петровском районе Донецка и поселок Старомихайловка на окраине города. В Старомихайловке были обесточены 9 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1 350 абонентов.