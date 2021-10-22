Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на агентство Bloomberg.



Как сказал Зеленский в комментарии агентству, скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина предложит Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям.

Действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транспортировку газа был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает, что в 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.