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Вакцинацию планируют сделать обязательной для большего количества профессий

22 октября 2021, 23:55

Вакцинацию планируют сделать обязательной для большего количества профессий

В Украине планируют расширить перечень сфер, сотрудников которых обяжут пройти вакцинацию от коронавируса. Соответсвующий проект сейчас согласовывается. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны», — сказал он ​в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

На сегодня обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учреждений высшего, последипломного, профессионального,общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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