Еще две области станут «красными» из-за COVID-19

«Красный» уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19 вводится на территории Ровенской и Николаевской области с 26 октября. Об этом, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей», — рассказал он.



Сейчас «красный» уровень эпидемопасности действует в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

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