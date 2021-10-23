Ковид на Донбассе: 36 смертей за сутки и антирекорд по заболевшим

На подконтрольной властям территории Донецкой и Луганской областей за сутки медики зарегистрировали 1882 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили местные облгосадминистрации.



На Донетчине зафиксирован антирекорд по количеству заболевших, выявленных за сутки — 1230 человек. Лаборатории Луганской области подтвердили 652 новых случая COVID-19.



За сутки двадцать человек умерли от осложнений вследствие COVID-19 на Донетчине, 16 — в Луганской области.



За все время исследований диагноз COVID-19 на Донетчине подтвержден у 119 774 человек (99 637 человек выздоровели, 2891 — умерли); в Луганской области — 44 695 случаев ковида, из которых 32 324 человека выздоровели, умерли 1419 человек.

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