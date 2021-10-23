На Донетчину привезли «пакеты малыша»

В Донецкой области в роддома и управления соцзащиты начали доставлять единовременную помощь «пакет малыша» для дальнейшей выдачи ее получателям.



Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в октябре ожидается поставка 499 «пакетов малыша».



«23 октября в роддом города Краматорск поступило 100 единиц одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", 25 октября текущего года ожидается доставка 60 единиц в роддом города Бахмут», — говорится в сообщении.



В ОГА напомнили, что родители новорожденных детей смогут получить «пакет малыша» в учреждениях здравоохранения и местных структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) в течение 30 календарных дней с даты рождения ребенка.