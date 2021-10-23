От ковида умирают семьями: В Бахмуте ритуальные службы работают без выходных

В Бахмуте Донецкой области с нарастанием новой волны COVID-19 возросло и количество смертей вследствие коронавируса. Об этом рассказал начальник ритуальной службы комбината коммунальных предприятий Бахмута Валерий Мерков, передает «Вільне радіо».



«Сейчас очень тяжелая ситуация: люди умирают, я смотрю, семьями. В среднем 8-10 захоронений только по Бахмуту, без района», — отметил он, комментируя ситуацию со смертностью от коронавируса.



По его словам, соперничества с частными ритуальными службами в Бахмуте сейчас нет, все стараются помочь друг другу, если не справляются с нагрузкой. Коммунальщики копают могилы для умерших от ковида заранее.



«На новом кладбище, как ехать на Часов Яр вдоль трассы слева, в новом секторе у нас уже накопаны могилы. В ряд там было 7, уже осталось 5. И в соседних секторах уже нарыты могилы. Подготовились, так сказать, если авральная ситуация», — говорит Валерий Мерков.



Он рассказал, в какой напряженной ситуации работают медики, больницы заполнены. Ритуальную службу просят помогать с выносом тел умерших из медучреждений.



«Помогаем доставить тело в морг, чтобы они справлялись. Если они не будут справляться, тогда и мы после работы присоединяемся и помогаем врачам. Морг завален», — отметил начальник ритуальной службы.



Он добавил, что сейчас трудно с таким количеством захоронений. Ведь кроме умерших от коронавируса, коммунальщики должны работать и в других случаях смертей.



«Мы справляемся, но на пределе. Люди, конечно, без выходных работают. Все службы сейчас работают в поте лица. Бывает, что и ночью умирают люди, или тело нашли (звонит дежурная часть полиции) — мы же и эту работу не исключаем. Сжав зубы, выполняем все задачи», — говорит Мерков.



По его словам, если ритуальной службе не будет хватать персонала — будут привлекать силы из других подразделений комбината.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине следует вакцинировать от коронавируса по 350-400 тысяч человек в сутки, в противном случае в стране будет свыше тысячи умерших от ковида ежедневно. По его словам, 99,9% людей, которые сегодня умирают от COVID-19, — это те, кто не прошли вакцинацию.