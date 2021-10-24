Штаб: Три обстрела за сутки, ВСУ стреляли в ответ

За прошедшие сутки, 23 октября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Вблизи Новозвановки боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, возле Новогригорьевки дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Пострадавшие военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.



«Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы», — говорится в утренней сводке.