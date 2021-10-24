США отнесли россиян в категорию «бездомных национальностей»

Государственный департамент внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан «бездомных национальностей». Об этом следует из инструкции для заявителей на визу, передает «Украинская правда».



К «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.



В американском перечне «бездомных», кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.



Документ дает инструкцию для россиян — в случае запроса американской визы, им следует обратиться в посольство США в Варшаве (Польша).



Весной текущего года Россия отнесла США к списку «недружественных стран» и ограничила работу американских консульств — им запретили нанимать на работу граждан РФ.



После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.