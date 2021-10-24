Арестович рассказал, в чем еще подозревают задержанного боевика «ЛНР» Косяка

Член незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрей Косяк, задержанный украинскими военнослужащими вблизи участка разведения в Золотом 13 октября, подозревается также в совершении убийства, которое произошло в Алчевске еще в 2010 году. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



«Андрей Косяк сейчас находится в руках украинских правоохранительных органов. Он же подозревается по ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины за преступление, совершенное в 2010 году, когда он еще был жителем Алчевска и был украинским гражданином», — рассказал Арестович в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Сейчас у Косяка есть российское гражданство и, по словам Арестовича, в данном случае МИД России «решилось на невозможное» — «они признали участие своих граждан в войне против Украины».



«Российское МИД возмутилось, что к Косяку не было консульского допуска. Наше МИД допуск предоставил. Но припомните тогда еще всех других ваших граждан. Позаботьтесь о них и, соответственно, дайте возможность украинским консулам попадать к украинским гражданам, задержанным в Российской Федерации, что далеко не всегда происходит», — отметил спикер делегации.

Ранее Северодонецкий городской суд Луганской области принял решение взять под стражу Андрея Косяка. Прокуратура Луганской области сообщила ему о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статья 260 Уголовного кодекса Украины).



13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ.



МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.